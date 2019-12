Musacchio, il protagonista del Milan che non ti aspetti

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il reparto difensivo rossonero, nonostante gli arrivi di Bonucci, Caldara e Duarte, ha sempre visto la coppia Romagnoli-Musacchio primeggiare su tutti. L’argentino, infatti, che avrebbe dovuto rivestire un ruolo di riserva, si ritrova affianco al capitano rossonero, in un tandem ormai collaudato da ben tre stagioni.

Nell’edizione odierna, ‘Tuttosport’ ha approfondito proprio il ruolo di Musacchio. Arrivato nella stagione 17/18, il suo destino era quello di primo sostituto alla coppia Bonucci-Romagnoli. In effetti, in quella stagione gioca poco: solo 15 presenze in Campionato e 5 in Europa League. L’annata successiva riparte con le premesse della precedente: non c’è più Bonucci, arriva Caldara e Musacchio dovrebbe essere la sua riserva. L’infortunio del difensore bergamasco, però, è più grave del previsto e lo terrà fuori tutta la stagione. E allora ecco che Mateo, tra critiche, fischi e mugugni, scende in campo da titolare e colleziona ben 33 presenze stagionali tra campionato, Coppa Italia ed Europa League.

Musacchio, quindi, diventa il titolare fisso insieme a Romagnoli. In questa stagione ha già disputato 13 partite e solo in tre occasioni non è potuto scendere in campo. Nei sogni della dirigenza milanista, Caldara dovrebbe essere il partner ideale di Romagnoli ma, nel frattempo, c’è Musacchio: buona integrità fisica e costanza di rendimento più o meno sufficiente. Il protagonista che non ti aspetti.