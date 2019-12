20 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i rossoneri non hanno ancora ricevuto offerte concrete per Krzysztof Piatek. Il polacco, nonostante il negativo avvio di stagione e l’acquisto di Zlatan Ibrahimovic, non ha ancora le valigie in mano.