Secondo quanto riporta RMC, l’interesse per Julian Draxler è vivo ma non riguarda soltanto il Milan. Sulle tracce del tedesco anche un club di Bundesliga, l’Hertha Berlino del ds Michael Preetz che avrebbe avuto nelle scorse ore un contatto con Leonardo. Il PSG comunque non ha ancora ricevuto nessuna offerta ufficiale.