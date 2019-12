Milan, per il vice Ibra si punta a Petagna, in difesa Todibo primo obiettivo

46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic starebbe portando un grande cambiamento, in particolar modo nel reparto offensivo. Stando a quanto riporta l’edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, il Milan starebbe cercando con forza un vice Ibra, ma prima occorrerebbe cedere Krzysztof Piatek.

PIATEK PER PETAGNA

Il giocatore indiziato per sostituire Zlatan Ibrahimovic, sarebbe Andrea Petagna, ex rossonero e attualmente in forza alla Spal, protagonista dell’impresa di Torino contro i granata recentemente. Il giocatore sarebbe corteggiato anche dalla Fiorentina, che nelle ultime ore avrebbe contattato l’agente Giuseppe Riso a Firenze per trovare un accordo su questa operazione. Il Milan sarebbe interessato ma starebbe valutando anche altri profili nel frattempo.

Prima di ciò, servirebbe vitale la cessione di Piatek. Il polacco, dopo una stagione top (2018/2019), ha rallentato il suo divenire e il Diavolo non sarebbe più propenso ad aspettarlo, tant’è che vorrebbe cederlo, in prestito. La Viola di Commisso è sempre vigile sulla situazione del Pistolero, ma la società di Via Aldo Rossi vorrebbe cedere l’ex Genoa altrove, in Germania o comunque all’estero, per non dar modo alle avversarie eventualmente di rinforzarsi.

CAPITOLO DIFESA

Per il reparto difensivo, il primo nella lista di Boban e Maldini resterebbe sempre Jean-Clair Todibo. Il francese sarebbe un grande acquisto di prospettiva. Nel Barcellona ha esordito in Champions League contro l’Inter, disputando una buona gara e attirando diverse contendenti europee, tra cui proprio il Milan. Stando a quanto riporta Tuttosport, il club catalano, però, vorrebbe inserire nella trattativa un diritto di recompra. Il Diavolo non sarebbe dello stesso avviso e punta alla cessione definitiva. Il giocatore vale 25 milioni di euro.