Milan, per la prossima stagione si studiano alternative a Pioli in panchina

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Dal suo arrivo a Milanello, Pioli ha sicuramente avuto a che fare con una squadra sull’orlo del baratro, da riorganizzare e rimotivare. Facendo un primo bilancio del suo trascorso in rossonero, viene difficile dare molte colpe all’ex tecnico della Fiorentina, che anzi ha ridato alcune certezze alla squadra (non tenendo conto dell’ultimo tracollo a Bergamo).

Ma, molto probabilmente, il destino di Stefano Pioli è comunque già segnato: allenerà i rossoneri fino a giugno, e poi lascerà la guida del club meneghino. Difficile pensare a un suo addio prematuro, così come a un proseguo del matrimonio anche per la prossima stagione. Nello specifico – secondo quanto riportato da Tuttosport – la dirigenza rossonera sarebbe alla ricerca di un profilo diverso per la prossima stagione. Un allenatore di spessore internazionale e di esperienza, in grado di dare alla squadra ciò che serve per tornare nelle zone nobili della classifica.