Milan, dalla doppietta contro l’Atalanta a un inizio di stagione a dir poco deludente: la sliding doors di Piatek

Come sottolineato anche dall’edizione odierna di Tuttosport, in occasione dell’ultima gara tra Atalanta e Milan, Krzysztof Piatek era stato autore di una grande prestazione. Il centravanti polacco aveva infatti messo a segno due gol, uno dei quali di pregevole fattura, permettendo ai rossoneri di imporsi per tre a uno. A poco più di 10 mesi da quest’ultimo match, la situazione è cambiata. I rossoneri hanno infatti iniziato la stagione nel peggiore dei modi, si trovano al decimo posto della classifica, a sette punti dagli uomini di Gasperini, e il bomber ex Genoa si è inceppato. In questa prima parte di campionato, la prima punta classe ’95 ha fatto solo 4 reti, 3 delle quali su rigore, e ha brillato solo sul campo del Bologna. La sua presenza dal primo minuto al Gewiss Stadium, tra l’altro, potrebbe essere a rischio. Stefano Pioli, sempre secondo il quotidiano torinese, potrebbe infatti decidere di schierare al centro dell’attacco Rafael Leao che, contro il Sassuolo, ha colpito un palo e una traversa.