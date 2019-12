SportMediaset, Milan: Piatek potrebbe partire con la formula del prestito

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riferito da SportMediaset, il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic potrebbe portare alla cessione di Krzysztof Piatek. Il centravanti polacco, che in questa prima parte di stagione ha evidenziato un rendimento nel complesso deludente, tanto da aver segnato solo 4 reti in 17 gare, interessa alla Fiorentina. A tal proposito, nelle scorse ore, i gigliati avrebbero già effettuato un sondaggio per l’attaccante classe ’95. L’operazione potrebbe concludersi sulla base di un prestito semestrale.