Milan, un top club spagnolo pensa a Piatek

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di AS, qualora non fosse possibile prelevare Cavani durante la sessione invernale di mercato, l’Atletico Madrid potrebbe decidere di farsi avanti per Krzysztof Piatek. Nella fattispecie, i Colchoneros sarebbero intenzionati a chiedere il centravanti polacco, che in questa prima parte di stagione ha realizzato solo 4 reti, con la formula del prestito semestrale. Nella lista di Andrea Berta figurerebbero anche Mertens, Cutrone, Paco Alcacer e Bambuku.