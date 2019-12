Milan, potrebbe riaprirsi la pista che porta a Callejon

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

José María Callejon è uno di quei giocatori che sempre sono piaciuti al Milan, il quale però non ha mai provato l’affondo decisivo. L’esterno spagnolo del Napoli va in scadenza a giugno 2020, e il rinnovo contrattuale con i partenopei sembra essere ancora lontano. Su di lui erano forti le sirene del campionato cinese, ma il tetto ingaggi che entrerà in vigore dal prossimo mese ha fatto tramontare questa ipotesi.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra le possibili pretendenti dell’ex Real Madrid ci sarebbe proprio il Milan. I rossoneri sono infatti alla ricerca di soluzioni alternative per rinforzare il reparto offensivo, e Callejon potrebbe essere la soluzione ideale.