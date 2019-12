Milan Primavera, Soncin: “Partita difficile, ma siamo ai quarti”. Giunti: “Una grande soddisfazione”

43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan Primavera vola ai quarti di finale di Coppa Italia. 6-7 il risultato finale dopo i calci di rigore. Una gara lunga e ben gestita da entrambe le squadre, con il Milan che ha avuto la meglio. Il portiere dei rossoneri Soncin e il tecnico Giunti sono intervenuti nel post partita ai microfoni di SportItalia. Di seguito le loro parole al termine della gara.

“Ho visto partire il tiro, una parata che andava fatta e l’ho fatta. Partita difficile per colpa del campo, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma siamo andati avanti e ora siamo ai quarti“, ha detto Soncin.

Il tecnico dei rossoneri ha poi aggiunto: “La partita richiedeva questo tipo di sacrificio, poteva essere una gara più divertente. Siamo molto contenti, è una grande soddisfazione per noi, faccio i complimenti a tutti. Soncin? Grande gara, hanno dato tutti il massimo. Ci tengo a dedicare questa vittoria ad Abanda che ieri si è infortunato in allenamento. Avrebbe dovuto giocare e mi dispiace tanto per questo: la vittoria la dedichiamo a lui“.