Milan, Rebic sempre più vicino al ritorno all’Eintracht Francoforte

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Salvo colpi di scena, durante la sessione invernale di mercato, Ante Rebic lascerà il Milan. L’esterno d’attacco croato, che in questa prima parte di stagione è stato impiegato solo in 7 circostanze e non è mai riuscito a incidere, non rientra nei piani di Stefano Pioli e, con ogni probabilità, farà ritorno all’Eintracht Francoforte. A tal proposito, proprio l’edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come l’agente dell’ala classe ’93 sia al lavoro per riportare il suo assistito in Germania con un anno e mezzo di anticipo rispetto a quanto stabilito a settembre.