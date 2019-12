Milan, Rebic verso l’addio, André Silva resta all’Eintracht

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

La svolta per portare Zlatan Ibrahimovic in rossonero potrebbe essere legata alla cessione di Ante Rebic. Il polacco non ha reso bene in questa prima parte di stagione come avrebbe sperato il popolo rossonero. Ha trovato spazio relativamente poco, ma in quel lasso di tempo lo avrebbe sfruttato male. Per questo motivo stando a quanto riportato da Tuttosport in edicola questa mattina, la societa di Via Aldo Rossi avrebbe pensato di sbarazzarsene già in questo mercato di gennaio. André Silva non sarebbe legato a tale operazione e dovrebbe restare senza alcun dubbio in Bundesliga. Lo stesso croato potrebbe avanzare la proposta di ritorno all’Eintracht, visto che non vorrebbe saltare Euro2020.