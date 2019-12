Milan, reparto attaccanti allo sbaraglio: zero goal in due match

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Sembrava fosse finita la crisi rossonera, invece ieri, il Milan è riuscito a farsi travolgere 5-0 contro una super Atalanta. Il problema principale dei rossoneri, oltre alla difesa, resterebbe il fronte offensivo. Leao e compagni contro la Dea hanno calciato solamente una volta in porta in tutto l’arco della gara, mentre contro il Sassuolo di De Zerbi, più di dieci senza mai trovare la via della rete. La situazione sarebbe alquanto critica e la dirigenza rossonera dovrebbe assolutamente rinforzare la rosa per tornare ad esultare.

Il Milan risulta, inoltre, il quinto peggior attacco della Serie A. Ieri, Leao e Suso sarebbero risultati i peggiori in campo, tutti i rispettivi giornali sportivi hanno voluto concordare con un 4 in pagella. Fato diverso per Piatek (5.5), rimasto a secco ma entrato in partita con decisione, dopo il suo ingresso in campo.