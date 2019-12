33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan non perdeva cinque a zero una gara di Serie A dal 3 maggio 1998. In quest’ultima circostanza, i rossoneri persero sul campo della Roma, che andò in rete con Candela, Di Biagio (doppietta), Paulo Sergio e Delvecchio. Il Diavolo, che era reduce dalla bruciante sconfitta in finale di Coppa Italia, chiuse quel campionato al decimo posto della classifica.