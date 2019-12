Milan senz’anima, non solo sul campo. E con il mistero Ibra

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il corriere dello Sport nell’edizione odierna fa un pò il punto della situazione critica di un Milan senz’anima e surclassato dall’Atalanta di Gasperini. Il discorso sostanziale gioca sulle dichiarazioni di Boban e Maldini che non vogliono aspettare troppo per riportare il Milan ai vertici, ma sanno allo stesso momento che serve tempo, lavoro, ordine.

Lavoro che finora, dalla dirigenza, è stato fatto tutt’altro che fatto bene, soprattutto a causa di un mercato confusionario e poco gratificante, con quella speranza che sembra diventare un grido d’aiuto nei confronti di Ibrahimovic, che al momento una risposta netta non l’ha data. Ma probabilmente, oggi pensare a Ibra serve a poco, anzi, non serve proprio a nulla. Come riporta il Corriere dello Sport, bisogna pensare ad un disastro della triade Maldini-Boban-Massara con la regia di Gazidis, che devono imparare tanto e rimboccarsi le maniche dopo l’umiliante sconfitta di Bergamo.