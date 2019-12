26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riferito da Le Phoceen, un intermediario avrebbe proposto al Milan Kevin Strootman. Tuttavia, per la dirigenza rossonera, arrivare al centrocampista olandese appare a dir poco complicato. Il Marsiglia non avrebbe infatti intenzione di lasciar partire il mediano classe ’90. La situazione potrebbe cambiare solo se il club di Via Aldo Rossi dovesse mettere sul piatto un’offerta molto alta.