Milan-Todibo: arrivano conferme, manca solo il sì del giocatore

Stando a quanto riferito da Gazzetta.it, Milan e Barcellona avrebbero trovato l’accordo di massima per il trasferimento di Jean-Claire Todibo. Giungono conferme, dunque, circa l’intesa dei due club, ora in attesa del sì del giocatore per concludere e ufficializzare l’operazione. L’accordo prevede dunque un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. L’operazione, si apprende, dovrebbe concludersi entro una settimana, in attesa solo del consenso del giocatore.