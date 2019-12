Milan-Todibo: ci siamo quasi con il Barcellona

23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Prestito oneroso con diritto di riscatto intorno ai 20 milioni. Così Milan e Barcellona stanno trovando l’accordo per portare Jean-Clair Todibo sul naviglio. Non è ancora definitivo, ma i due club stanno lavorando in questa direzione

Ora la palla passa al centrale francese. In prima battuta sembrava convintissimo della destinazione, ora ha preso tempo per valutare tutte le alternative. Per lui ci sono, infatti, anche offerte dalla Bundesliga che Todibo vuole vagliare prima di decidere.