Milan, Todibo: primo obiettivo di Boban e Maldini per la difesa

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Oltre al reparto offensivo, il Milan starebbe continuando a seguire il profilo di Jean-Clair Todibo per la difesa. Il classe ’99 sarebbe un grande colpo in prospettiva, ma sarebbe utilissimo già in questo girone di ritorno di Serie A. Il giocatore sarebbe valutato circa 25 milioni di euro e avrebbe una clausola alle spalle di 150 milioni. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero proposto al club catalano un prestito oneroso con obbligo di riscatto, fissato a 20 milioni di euro. L’accordo tra le due società sarebbe già stato trovato, manca solamente quello tra il Diavolo e Todibo.

Tra le file blaugrana, il francese non starebbe trovando spazio, chiuso da Piqué, Lenglet e Umtiti. Todibo è dotato di un grande destro oltre che un’ottimo fisico, in coppia con Romagnoli sarebbe perfetto. Fisicità e rapidità nelle giocate unite ad un eccellente scatto come Theo Hernandez, per il nuovo Milan di Pioli.