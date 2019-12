Milan, tra campo e vita mondana: le polemiche non si placano

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Periodo nero, nerissimo per il Milan. Ai già tanto decantati problemi sul campo, nelle ultime ore si sono aggiunti anche quelli extra. Social, vita mondana e discoteche, questi i temi che hanno fatto infuriare i tifosi. Già stanchi dei pessimi risultati ottenuti nel rettangolo di gioco (già otto sconfitte in diciassette partite), i sostenitori rossoneri devono fare anche i conti con la vita extra calcistica dei giocatori.

Una normale serata in discoteca o una festa di compleanno, banali quando si vince e le cose vanno bene, si trasforma, ovviamente, in una polemica senza fine dopo gli scarsi risultati. Ancora peggio se si perde in quel modo, un 5-0 umiliante contro l’Atalanta che ha fatto andare di traverso il panettone a tutto l’ambiente Milan. Non sembrano bastare inoltre le scuse, sempre sui social dei diretti interessati ovvero Calabria, Leao e Kessiè.

POLEMICHE SENZA FINE

Come riporta La Gazzetta dello Sport, i tre non stanno rendendo in campo come dovrebbero ed in più ci si mettono anche fuori a far parlare (in negativo) di sé. Il terzino, che ha spento 23 candeline lo scorso 6 dicembre, si è ritrovato a festeggiare con gli amici proprio domenica sera in discoteca, non il massimo dopo la sconfitta più umiliante degli ultimi anni rossoneri e dopo essere da mesi nel mirino dei tifosi per il non ottimale rendimento che lo ha fatto retrocedere a riserva. Non è bastata neanche la lettera di scuse con la quale Calabria ha cercato di chiarire la situazione e ribadire il suo amore per il Milan. Non reggono neanche quelle di Rafael Leao come scuse sempre per una serata in discoteca dove si vede il portoghese ballare e fumare. L’attaccante si è giustificato con un post dove spiegava che i video erano vecchi, ma nelle ultime ore sono spuntati nuovi filmati che lo smentiscono. Leao, vestito come nel primo video, è ripreso in alcune stories di amici in cui è in macchina proprio la sera di domenica. Infine, protagonista sempre sui social, Franck Kessiè è stato autore (forse involontario?) di un like al post del Papu Gomez che celebrava proprio la vittoria 5-0 sul Milan nella disastrosa giornata di domenica. Amicizia a parte, un vero e proprio autogol dell’ivoriano che è sembrato proprio di troppo l’aver “apprezzato” una sconfitta del genere della propria squadra.

Un Natale difficile dunque per il Milan, tra social e campo i problemi rossoneri si fanno sempre più grandi e come dimostrano le polemiche, la pazienza dei tifosi sembra essere finita già da un pezzo.