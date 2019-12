Nessuna risposta da Ibra, tutto rinviato a dopo Natale

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

La dirigenza rossonera sarebbe ancora in attesa di un segnale da Zlatan Ibrahimovic, al quale è stata proposta un’offerta dal club per un rientro a gennaio. Stando a quanto riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la risposta e quindi la decisione definitiva verrà presa solo dopo Natale. Il Milan, nel frattempo, starebbe quindi studiando le alternative tra cui Mario Mandzukic come idea per l’attacco.

Stando a quanto appreso dai media sportivi, non è possibile escludere un possibile addio al calcio da parte di Ibrahimovic, con Maldini e Boban che lo vorrebbero come leader della squadra. Un ruolo di responsabilità che potrebbe non convincere del tutto lo svedese che sta temporeggiando prima di comunicare la decisione finale. Nella giornata di ieri, inoltre, il giocatore avrebbe chiuso le porte all’Everton, con il neo tecnico Anelotti che lo vorrebbe nella sua rosa. Un’altra alternativa scartata, in attesa del rientro in Serie A.