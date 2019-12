43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Ora è ufficiale: Carles Alena è passato in prestito dal Barcellona al Real Betis. Niente Milan, quindi. Il centrocampista spagnolo classe ’98 è stato, infatti, uno degli obiettivi di Boban e Maldini. Talento giovane e di grande prospetto, in linea col progetto giovani di Gazidis. Ma, almeno fino al prossimo giugno (data di fine prestito), l’ex canterano continuerà a giocare in Spagna con la maglia del club di Siviglia.