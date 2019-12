40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Stando a quanto appreso dalla Redazione di Sky Sport, tra i vari nomi accostati per rinforzare il reparto difensivo del Milan, la dirigenza starebbe seguendo con convinzione la pista che conduce a Todibo. Il club avrebbe però mostrato un deciso interessamento per Wesley Fofana, classe 2000 in forza al Saint-Etienne. Il giocatore sarebbe conteso anche da West Ham e Newcastle. Il Saint-Etienne vorrebbe inoltre cederlo già a gennaio. Il Milan ci pensa e attende sviluppi.