Ancora tutto fermo sull’asse Milano-Parigi per quanto riguarda la trattativa per Lucas Paquetà. Il PSG di Leonardo negli ultimi giorni si è interessato al brasiliano che non sta facendo bene al Milan e potrebbe essere ceduto. Secondo quanto riporta Tuttosport però, non ci sono stati ulteriori contatti ed al momento pare tutto bloccato.