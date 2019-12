26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Giornale, per il Paris Saint-Germain, arrivare a Lucas Paquetá potrebbe essere più complicato del previsto. Nelle scorse ore, si sarebbe infatti registrato un irrigidimento da parte della dirigenza rossonera. Il club di Via Aldo Rossi ritiene che il direttore sportivo del PSG, Leonardo, stia cercando di approfittare dei problemi del Diavolo per portare in Francia il centrocampista brasiliano a prezzo di saldo.