Pioli a Dazn: “Abbiamo sbagliato la partita contro l’avversario peggiore”

Stefano Pioli è stato intervistato ai microfoni di DAZN nel postpartita di Atalanta-Milan.

Sulla gara: “Abbiamo sbagliato la partita contro l’avversario peggiore che ci potesse capitare. Abbiamo sbagliato l’approccio, non possiamo essere questi, nelle altre partite abbiamo dimostrato, ci sono i nostri demeriti, dobbiamo lavorare perché non possiamo essere quelli di oggi”.

Sulla prestazione: “Andava gestita in maniera diversa, siamo entrati in campo con poca lucidità, se in queste partite complicate sbagli l’approccio diventa difficile rimediare. Troppi errori commessi, dobbiamo lavorare meglio, tutti, io per primo. La prestazione di oggi è gravemente insufficiente”.

