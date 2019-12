Pioli: “Ibra sarà di stimolo per tutti, anche per Piatek. Qui il mio ciclo lungo”

50 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

«Ibra è un guerriero, un leader, un giocatore carismatico che ha grande senso della responsabilità e grande voglia di vincere. Sarà di stimolo per tutta la squadra, il suo apporto sarà fondamentale». Parola di Stefano Pioli che ha rilasciato oggi una lunga intervista al Corriere della Sera.

«Essendo la squadra più giovane del campionato qualche limite a livello di cattiveria agonistica l’abbiamo riscontrato – ha spiegato l’allenatore del Milan -. Ibra è quel tipo di giocatore, di persona e di leader che potrà aiutarci a colmarlo». Quindi sulla ripartenza post Bergamo: «Con la voglia di riscatto, perché abbiamo finito il 2019 nel peggior modo possibile. Ibra ci dà un motivo in più per essere positivi».

E ancora: «Dobbiamo diventare più concreti. Siamo costretti a fa- re un volume di gioco troppo elevato per vincere, siamo una delle squadre che in percentuale sfrutta meno le occasioni create. È un limite grosso, abbiamo lasciato 3-4 punti

per questo».

Quindi sul futuro: «La mia esperienza più duratura è stato a Bologna due anni e mezzo. Mi piacerebbe allenare una squadra 4-5 anni, perché c’è tanto da creare come spirito, come cultura. Non si può fare a meno dei risultati, ma credo che la difficoltà maggiore sia la valutazione degli obiettivi a inizio anno: perché se pensi che la tua squadra sia meglio di quello che è, diventa difficile centrare gli obiettivi e di conseguenza tenere l’allenatore. L’allenatore fortunato è quello che va in una società che ha un giudizio realistico degli obiettivi della squadra. Chissà che non nasca qui il mio ciclo lungo».

Sugli obiettivi del Milan: «A me la società ha chiesto di fare il massimo per raggiungere gli obiettivi più alti possibili. Non mi ha chiesto per forza la Champions, ma di sfruttare i giocatori a disposizione, consapevole di avere una squadra con qualità».

Su Paquetà: «Nessun dubbio, è una mezz’ala. Lavora con impegno e generosità, ma deve diventare più determinante: che significa che o fa gol o deve far fare gol». Su Piatek: «Se giochi nel Milan e arriva un giocatore di qualità devi essere stimolato e contento: più sono e più si alzano le possibilità di vincere».