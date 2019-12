Probabili formazioni, Atalanta-Milan: Rodriguez torna titolare a sinistra, Piatek confermato. Tra Ilicic e Muriel…

46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il match spezzatino di domani vedrà i rossoneri di Pioli affrontare l’Atalanta allo Gewiss Stadium. Il Milan arriva da quattro risultati utili consecutivi, ma l’ultimo pareggio in casa contro il Sassuolo è rimasto indigesto, e c’è voglia di rifarsi. Di fronte ci sono i nerazzurri guidati da Gasperini, reduci dalla sconfitta contro il Bologna ma sicuramente avversario più che temibile. Pioli dovrà fare a meno degli squalificati Theo Hernandez – sostituito da Ricardo Rodriguez – e Paquetà, mentre il resto della formazione dovrebbe essere confermato. L’Atalanta non è riuscita a recuperare Duvan Zapata, e anche Ilicic è a rischio. In caso di forfait dello sloveno, pronto Muriel a sostituirlo. Rientra anche il capitano dei bergamaschi Gomez.

CHANCE PER RODRIGUEZ DAL 1’ MINUTO. PIATEK CONFERMATO IN ATTACCO

Pochi dubbi di formazione per Stefano Pioli, che dovrebbe confermare la formazione vista nelle ultime settimane. Tra i pali giocherà, e non c’è bisogno di ribadirlo, Donnarumma. Davanti a lui confermato Conti sulla destra e Romagnoli in coppia con Musacchio (che ha recuperato da un fastidio muscolare). A sinistra la novità più importante della giornata: squalificato Theo Hernandez, dentro Ricardo Rodriguez, che torna titolare dopo 3 mesi. A centrocampo quasi sicuramente confermati Bennacer vertice basso, con Kessié e Bonaventura ai suoi lati. Anche per quanto riguarda i tre davanti ci sono pochi dubbi. Suso e Calhanoglu dietro alla prima punta, che con ogni probabilità sarà Piatek. A maggior ragione dopo le parole di oggi in conferenza stampa di Stefano Pioli.

DIVERSI DUBBI DI FORMAZIONE PER LA DEA. BALLOTTAGGIO ILICIC-MURIEL

Per Gasperini ci sono ancora diversi dubbi di formazione da risolvere in vista del match di domani all’ora di pranzo. Nel classico 3-4-3 dei bergamaschi la difesa è l’unico reparto non in discussione, con Gollini in porta e il trittico Toloi, Palomino, Djimsiti a completare. Primo dubbio a destra, dove Castagne è favorito, ma occhio alla sopresa Hateboer. De Roon e Freuler dovrebbero posizionarsi nelle due posizioni da interni di centrocampo, mentre Freuler è il maggior indiziato a completare la linea dei centrocampisti a sinistra. In attacco rientrano sia Gomez che Pasalic. Resta da capire chi sarà il loro compagno di reparto davanti. Con Zapata ancora fermo ai box, il ballottaggio riguarda Ilicic e Muriel. Lo sloveno dovrebbe recuperare e parte quindi favorito, ma Muriel rimane in attesa e non è esclusa una maglia da titolare per lui.

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-3): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic, Pasalic. All. Gasperini

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Pioli