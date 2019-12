33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Sono arrivate le smentite di Rafael Leao sul presunto video che lo ritraeva in discoteca a fumare e bere, all’indomani della pesante sconfitta in casa dell’Atalanta. Ecco le parole del portoghese postate su Twitter: “Il video in circolazione è vecchio grazie”.