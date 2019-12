Rebic in uscita: possibile rientro all’Eintracht

20 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

177 minuti in quattro mesi: Ante Rebic è diventato un caso tra le fila rossonere. Il croato è stato preso dalla dirigenza nelle ultime ore del calciomercato estivo con un prestito biennale che ha coinvolto anche André Silva, punta in esubero in casa Milan.

Rebic però al Milan non è stato mai preso davvero in considerazione da mister Giampaolo e Pioli, poco spazio e brevi apparizioni da dimenticare. Per questo, non è possibile escludere un suo ritorno anticipato all’Eintracht.