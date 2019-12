Rebic verso Francoforte, per i rossoneri c’è Jovic

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan continua a lavorare in vista della riapertura del mercato a gennaio. Per la difesa il primo nome è quello di Todibo, che, però, è richiesto anche da piazze oggi più prestigiose come Manchester United, Bayer Leverkusen e Monaco. Come fa notare Tuttosport, il Barcellona chiede per il giocatore 25 milioni di euro e il diritto di riacquisto.

E’ probabile il ritorno di Rebic all’Eintracht Francoforte. Il suo agente Ramadani lavora ad una triangolazione che porterebbe di nuovo il croato in Germania e Luka Jovic, oggi riserva del Real Madrid, al Milan.