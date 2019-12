23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Stando a quanto riporta il quotidiano Repubblica sul proprio sito, il Milan avrebbe trovato l’accordo con Ibrahimovic per il ritorno in rossonero. Il club avrebbe proposto allo svedese un contratto di 6 mesi con una clausola di estensione per un altro anno. Il contratto inoltre sarebbe legato al numero di gol dell’attaccante. Ibrahimovic quindi dovrebbe ritornare a Milanello alla ripresa degli allenamenti dopo la sosta natalizia, il 30 dicembre.