Ricardo Rodriguez, uno dei migliori tra i peggiori

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan ha subito una sconfitta storica sul campo dell’Atalanta. Al Gewiss Stadium di Bergamo, infatti, è andato in onda lo scempio rossonero: il risultato peggiore degli ultimi vent’anni. Un 5-0 che ha rispecchiato il momento storico del club di via Aldo Rossi.

In campo non si è salvato nessuno. Nemmeno Donnarumma che in 80’ minuti ha salvato il Milan da una possibile goleada della squadra di Gasperini, ma che in occasione della rete di Muriel ha commesso una papera. Ricardo Rodriguez, come leggibile nelle nostre pagelle post-partita, è stato uno dei “migliori tra i peggiori”. Voto 5: il giocatore ha disputato un primo tempo superiore alla media rossonera, ma è stato costretto a uscire all’intervallo per un risentimento all’adduttore. Verrà comunque venduto nonostante la prestazione odierna? Ai posteri l’ardua sentenza.