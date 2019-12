Rinnovo automatico per Ibra al raggiungimento del 50% delle presenze

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Stando a quanto riferito dalla Redazione di Sportitalia, Zlatan Ibrahimovic, nei sei mesi di contratto che lo legherà al Milan, guadagnerà 3.5 milioni di euro netti. In aggiunta, 500.000 euro di bonus in caso di qualificazione della squadra ad una competizione europea. Superato il 50% delle presenze dello svedese, invece, scatterà il rinnovo automatico del contratto del giocatore. Nella stagione successiva, infine, Ibrahimovic guadagnerà 6 milioni di euro netti, più bonus per un totale di 10 milioni di euro.