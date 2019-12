Gianni Rivera: "Il Milan merita di più, su Elliott dico che..."

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Gianni Rivera, ai microfoni di Radio anch’io sport, ha parlato dell’attuale situazione rossonera: “C’è qualcosa che sta andando storto e che va valutato e seguito con attenzione. A me questa situazione sembra molto strana. Il Milan non dispone di fuoriclasse, ma può comunque contare su buoni giocatori. Cosa bisognerebbe fare? Se non vivi la situazione in prima persona, non puoi sapere cosa correggere. Elliott? Sa bene quello che dovrebbe fare, probabilmente sta cercando un acquirente, anche perché gestire una squadra di calcio non è il suo mestiere. Ciononostante, non ci vuole perdere troppo. Spero che arrivi qualcuno che ci metta una pietra sopra. Il Milan merita molto di più”.