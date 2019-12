26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto racconta TuttoSport sul fronte mercato Milan, tra i nomi in uscita potrebbe esserci quello di Ricardo Rodriguez, tra le ipotesi Napoli e Fenerbache.

Il tutto potrebbe agevolarsi considerando che il Club di Via Aldo Rossi non lo ritiene incedibile ed è disposto ad ascoltare qualsiasi tipo di offerta per far partire il proprio terzino per poi, di conseguenza, cercare un sostituto.