Sampdoria, iniziata oggi la preparazione per il Milan: infortunio per Ferrari

Vacanze finite, la Sampdoria è tornata all’opera. In attesa di Gonzalo Maroni e Emiliano Rigoni, in rientro dall’Argentina nella giornata di domani, sabato, tutti gli altri blucerchiati si sono ritrovati al “Mugnaini” di Bogliasco per la ripresa degli allenamenti dopo la pausa natalizia.

Esercitazioni. Il gruppo ha iniziato la seduta in palestra, quindi ha proseguito sul campo con esercitazioni tecnico-atletiche. Sedute specifiche programmate, anche sul campo, per Bartosz Bereszynski, Andrea Bertolacci, Federico Bonazzoli, Fabio Depaoli, Nicola Murru e Albin Ekdal. Programma di recupero agonistico per Edgar Barreto.

Infortunio. Durante la partitella, mentre si apprestava ad effettuare un cross in corsa, Alex Ferrari si è procurato un infortunio al ginocchio destro. Gli esami strumentali, ai quali è stato immediatamente sottoposto, hanno evidenziato un trauma distorsivo con lesione legamentosa del crociato anteriore. Il difensore sarà rivalutato domani, quando è in agenda una doppia seduta.

fonte: sampdoria.it