Serie A, il miglior attacco e la miglior difesa del nostro campionato

È tempo di bilanci anche per la Serie A. Opta ha stilato una classifica che ha analizzato l’ultimo decennio del nostro campionato. La Juventus domina la classifica dei punti raccolti in dieci anni: ben 852, frutto di 260 vittorie e 72 pareggi in un totale di 380 gare. Segue il Napoli con 774, poi la Roma con 730, a seguire l’Inter con 658 e il Milan con 655 punti complessivi. Il club rossonero, nell’ultimo decennio ha inoltre collezionato 185 vittorie totali. Nella speciale classifica delle sconfitte raccolte, domina invece il Genoa con 168 gare perse, segue il Chievo con 165, il Cagliari con 153. Il miglior attacco in questi ultimi dieci anni è stato quello del Napoli che ha segnato complessivamente 721 gol. Al secondo posto troviamo invece la Juventus con 712 gol. La miglior difesa è invece quella della Juventus, unica tra le italiane con una media gol subiti inferiore a 1. Il Milan, infine, ha una media di gol subiti pari a 1.07.