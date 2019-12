Sky Sport: Zlatan Ibrahimovic ha detto di sì al Milan!

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

UPDATE (16.30) – “Ci siamo: Zlatan Ibrahimovic ha detto di sì al Milan“. Esordisce così sul proprio sito il collega di Sky Sport Gianluca di Marzio. L’attaccante svedese ha deciso negli ultimi minuti per un ritorno in Serie A e ha dato l’ok definitivo al club rossonero. La società adesso conta di chiudere tra stasera e domani mattina per un contratto di sei mesi fino a giugno 2020 con rinnovo legato a determinate condizioni.

(15.30) – Sono ore decisive per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Lo riferisce Sky Sport, secondo cui l’attaccante svedese, avrebbe chiesto uno o due giorni al massimo per dare una risposta definitiva all’offerta dei rossoneri. In questo senso, il Milan non ha ancora programmato il suo arrivo in Italia perché non ha in mano nulla di certo e scritto da parte di Ibrahimovic. Ma il club, dopo settimane di intensi contatti, confida di aver fatto il massimo per portare a buon fine la trattativa.