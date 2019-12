Sky Sport: il Milan attenderà Ibra solo qualche altro giorno, poi virerà su altri profili

50 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Importanti aggiornamenti di mercato da parte dei colleghi di Sky Sport sulla questione Ibrahimovic-Milan. Secondo l’emittente satellitare, infatti, il Milan attenderà solo qualche altro giorno prima di virare su altri obiettivi. La dirigenza rossonera non ha mai dato alcun ultimatum allo svedese, ma certamente ci si attendeva maggiore entusiasmo del giocatore riguardo l’offerta rossonera.

L’idea del Milan, infatti, era quella di farlo approdare già ad inizio dicembre a Milanello, in modo da arrivare in forma alla ripresa del campionato il 6 gennaio. Nei prossimi giorni, prima di Natale, ci saranno nuovi incontri con Raiola, ma se Ibrahimovic non dovesse dare una risposta entro in 24, il Milan ritirerebbe la sua offerta. Insomma, se non è un dentro o fuori, poco ci manca…