Secondo Sky Sport, l’operazione che porterebbe Halland al Milan è molto complicata.

Haland è un giocatore che il Milan aveva considerato, per cui piace, come d’altronde piace a molti altri club. L’affare però è troppo dispendioso per le casse del Milan, che tra l’altro è sotto l’occhio del fairplay finanziario. I 30 milioni di clausola, più i 15 milioni di commissioni richiesti da Raiola, rendono impossibile l’affare.