Sky Sport: Milan, interessa il centrocampista Lobotka del Celta Vigo

Continua la ricerca del centrocampista da regalare a Pioli nella prossima sessione di mercato. Ai vari nomi circolati nelle ultime settimane, se ne va ad aggiungere un altro: Stanislav Lobotka. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il centrocampista slovacco in forza al Celta Vigo interesserebbe molto a Maldini e Boban, pronti a sondare il terreno per portare il giocatore a Milano già nei prossimi giorni.

Il Celta Vigo ha messo su di lui una clausola rescissoria pari a 50 milioni, ma una cifra vicina ai 25 milioni di euro potrebbe bastare per strappare il mediano al club spagnolo. Su di lui, oltre ai rossoneri, è forte l’interesse del Napoli. I partenopei sarebbero in vantaggio, avendo già fatto un’offerta sui 18/20 milioni di euro e avendo avviato i contatti con l’entourage del giocatore. Il Milan non ha invece ancora fatto offerte ufficiali, ma dovrebbe partire proponendo un prestito con obbligo di riscatto.