SM RELIVE – Coppa Italia Primavera, Milan ai quarti dopo i calci di rigore

Ottavi di finale di Coppa Italia: è Torino contro Milan Primavera. Una gara importante per la stagione dei rossoneri, in vetta alla classifica del campionato Primavera 2, momento non brillantissimo invece per la compagine granata. Alle ore 20 il fischio d’inizio della gara. Di seguito le formazioni ufficiali.

Torino (3-5-2): Trombini; Siniega, Marcos, Enrici; Kouadio, Garetto, Onisa, Munari, Rotella; Gonella, Ibrahimi.

Milan (4-3-1-2): Soncin; Barazzetta, Potop, Michelis, Oddi; Brescianini, Brambilla, Sala; Maldini; Pecorino, Capanni.

