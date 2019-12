SM RELIVE – Verso Atalanta-Milan, rivivi qui la conferenza stampa di Pioli

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

L’ultima gara del 2019: contro l’Atalanta la gara della verità per il Milan di Pioli, alla ricerca di conferme dopo il pareggio maturato contro il Sassuolo in casa. Domani a Bergamo due assenze certe per i rossoneri: Theo e Paquetà non prenderanno parte alla gara a causa della squalifica. Pioli confermerà la squadra titolare scesa in campo contro il Sassuolo, altra chance da non fallire per Piatek. Alle ore 14.30 il mister presenterà la gara in occasione della consueta conferenza stampa.

