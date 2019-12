SM VIDEO - Natale a San Siro, Romagnoli: "Un orgoglio essere il capitano del Milan, a Bergamo..."

56 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Dal nostro inviato a San Siro, Riccardo Lionetti

Il capitano del Milan, Alessio Romagnoli ha parlato ai giornalisti presenti a San Siro per la festa del Settore Giovanile rossonero. Queste le parole raccolte dall’inviato di SpazioMilan.it:

“Questa festa è una ricorrenza che il Milan fa ogni anno, permette a questi bambini di incontrare i loro idoli. E’ emozionante e ricordano me stesso quando ero bambini e non avevo la fortuna di fare queste feste. L’augurio è che loro possano diventare come noi in futuro. L’esordio in Serie A? Fu un bellissimo giorno, spero che la mia carriera duri il più a lungo possibile. Domenica speravamo in un esito diverso, volevamo vincere, dobbiamo migliorare come stiamo facendo poi si vedrà a fine anno. Essere il capitano di una società così gloriosa è un onore per me, sono molto felice di esserlo, cercherò di dare me stesso per aiutare il gruppo ad inseguire i traguardi”.

Romagnoli prosegue: “Il Milan ha l’obbligo di vincere ogni partita, l’Atalanta è una squadra molto forte, sono stati bravissimi a qualificarsi agli ottavi di Champions, dobbiamo andare lì per giocare la partita perfetta. Noi conosciamo il nostro valore, i risultati danno quell’aiuto a noi stessi, sappiamo di essere un gruppo giovane ma molto forte. Dispiace che l’inizio non sia stato dei migliori ma faremo di tutto per arrivare il più in alto possibile”.

