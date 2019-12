Suso non convince: ecco le cifre una possibile cessione

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

In via Aldo Rossi sono giorni importanti, d’attesa di operazioni in entrata e in uscita. Tra le probabili cessioni nella sessione di mercato estiva c’è il nome di Jesus Suso. Il complicato momento dei rossoneri è dovuto anche alla prestazione opache del numero 8 rossonero. La società spera comunque di guadagnare un cifra importante nel caso lo spagnolo dovesse in futuro lasciare Milano. Il valore netto del giocatore è molto basso, soltanto 497.776, 50 € al 31 dicembre, mentre la sua clausola è di 38 milioni, dunque, la società spera di registrare un utile superiore ai 30 milioni di euro: una boccata d’aria per le casse della società rossonera. Proprio per questo, oltre che per le recenti prestazioni negative, il Club può seriamente pensare alla cessione del giocatore.