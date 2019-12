26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riferisce Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe già dato il suo via alla cessione di Todibo, ma solo in prestito e non a titolo definitivo. La società catalana vorrebbe cedere il difensore ad un Club che gioca l’Europa League.

Il francese nelle ultime settimane ha già ricevuto diverse offerte dalla Germania, Italia, Inghilterra e Francia, ma al momento le piste più concrete sono quelle di Bayer Leverkusen e Milan.