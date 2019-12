Todibo-Milan: c'è l'ok ma spunta un ostacolo e Ibrahimovic...

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

L’affare Jean-Clair Todibo è possibile ma per convincere il Barcellona servirebbe un duro e lungo lavoro. Il club blaugrana vorrebbe almeno 20 milioni di euro e Stone tedesche avrebbero già bussato alle porte, in particolar modo il Lipsia, lo Schalke 04 e il Bayern Monaco. Il Milan avrebbe aperto il dialogo con Abidal, dirigente specializzato nel reparto difensivo. Il francese lo avrebbe scovato a Tolosa e portato per poco più di un milione di euro in terra catalana.

Il Barça vorrebbe fare cassa per tentare qualche colpo big a centrocampo o in difesa, per questo motivo il giovane Todibo risulterebbe un’importante plusvalenza, forte, fisico ma non ancora pronto per prendersi una maglia da titolare. Il Milan, invece, potrebbe prelevare un giocatore giovane, di grande prospettiva e ovviamente idoneo al progetto Elliott.

COMPLICAZIONI

La soluzione del club blaugrana di chiedere un diritto di recompra, però, non piacerebbe per nulla alla società rossonera. Il Diavolo, ad ogni modo, è interessato a Todibo. L’affare è possibile ma la soluzione del prestito con diritto di riscatto non piacerebbe al Barcellona, che vorrebbe solo cash.

E IBRAHIMOVIC…

Zlatan deve ancora dare una risposta definitiva al club di Via Aldo Rossi, che nel frattempo continua questa attesa infinita. Ibra deve essere convinto di se stesso e dell’apporto che potrebbe dare al team rossonero. Non ha declinato ancora l’offerta perché da una parte sarebbe intenzionato a tornare, visto l’amore dei tifosi verso di lui e un ambiente come Milanello straordinario. Il Milan non sarebbe per nulla impaurito dalla possibile scelta di abbandonare il calcio giocato e ancor più dalla possibile concorrenza, l’ultima quella dell’Everton, bloccata dallo stesso Ibrahimovic, praticamente non considerandola importante. Ad ogni modo se in caso negativo, l’ex Galaxy dovesse rifiutare l’offerta milanista, il Diavolo punterebbe forte su Haaland, attaccante giovane e fisico del Salisburgo.