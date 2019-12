Todibo-Milan: parti più vicine ma il Barcellona vuole cederlo solo ad una condizione

43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Dopo la debacle di Bergamo, la società di Via Aldo Rossi si sarebbe immediatamente lanciata sul mercato invernale. Il primo colpo dovrebbe giungere dalla difesa, in attesa di Ibrahimovic. Si tratterebbe di Jean-Clair Todibo. Il classe ’99 sarebbe valutato circa 15-20 milioni di euro, soldi che il Milan sarebbe ben disposto a spendere, ma il club blaugrana non sarebbe dello stesso avviso, visto che il talento francese potrebbe sbocciare da un momento all’altro e perderlo non sarebbe una brillante idea. Stando a quanto riporta Tuttosport, il Barcellona chiederebbe un diritto di recompra oppure darebbe in prestito il giocatore al Diavolo per una o due stagioni. Boban e Maldini, però, vorrebbero prelevarlo in via definitiva. La trattativa prosegue comunque spedita, in attesa di un esito positivo, nel frattempo occhio anche al Bayer Leverkusen, anch’egli in orbita Todibo.