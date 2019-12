Tre punti per l’Europa e per il mercato: Pioli conferma ancora Piatek e Suso

46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan spera oggi di raccogliere la prima vittoria stagionale contro una “big”. Dopo le sconfitte contro Inter, Juventus, Lazio, Roma e il pareggio in casa col Napoli, Stefano Pioli prepara la trasferta di Bergamo con l’obiettivo di tornare a Milano con il bottino pieno. Come spiega Tuttosport, il tecnico rossonero ha dalla sua statistiche favorevoli: è in vantaggio negli scontri diretti contro Gasperini in Serie A con sei vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. E l’allenatore dei bergamaschi non è mai riuscito a battere il Milan in casa.

Intanto, Pioli inaugura la linea dura in vista del mercato di gennaio. “Sono pronto a lasciar fuori dal campo e dalla panchina chi pensa al mercato”, ha avvertito il tecnico rossonero. Come spiega Il Giornale, i cambi nella formazione non ci saranno rispetto al pareggio contro il Sassuolo. Piatek è l’unico attaccante centrale da poter schierare nel tridente, mentre Suso resta intoccabile. L’unica variazione è scontata: Rodriguez a sinistra al posto dello squalificato Theo Hernandez.

Elliott metterà mano al portafogli a gennaio. Ma solo se ne varrà la pena. Vale a dire: se l’obiettivo di tornare presto in Europa sarà realisticamente alla portata. Di conseguenza, come spiega il Corriere della Sera, Atalanta-Milan vale un bel pezzo di stagione. Vincendo, i rossoneri si porterebbero a quattro punti dalla zona Europa League (sesto posto), mentre una sconfitta li porterebbe a dieci lunghezze, un solco.

Oggi a Bergamo si torna a puntare su Piatek dal primo minuto, con Leao possibile alternativa a gara in corso. “Non penso di cambiare certi equilibri che ci danno buoni vantaggi”, ha spiegato Pioli, citato oggi dalla Gazzetta dello Sport. C’è anche il “caso” di Suso, che a quest’epoca, nelle scorse stagioni, viaggiava con un altro passo (4 gol e 7 assisti dopo 16 turni nel 2018/2019, 5 gol e 3 assist in quelle precedenti). Lo spagnolo è difeso dal tecnico, ma il gol manca dal successo firmato da una sua punizione a San Siro contro la Spal.